Григорян — о «Динамо»: ни у кого нет столько россиян, которые могут выйти на топ-уровень
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Наставник ЖФК ЦСКА Александр Григорян считает, что «Динамо» располагает наибольшим количеством молодых российских футболистов, способных вырасти до топ-уровня.
Сейчас «Динамо» делает ставку на наших футболистов. Такого количества россиян, которые могут стать игроками топ-уровня, нет ни у одного другого клуба. Шварц создал этот задел, показал российским тренерам, что такое доверие, смелость, и второй сезон будет непростым для динамовских мальчишек, но там собрались крепкие парни», — рассказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».
Сегодня, 22 июля, «Динамо» объявило об уходе польского полузащитника Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд». У нидерландского клуба будет опция выкупа 23-летнего футболиста.
Новость по темеШиманьски перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды
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