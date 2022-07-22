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Григорян — о «Динамо»: ни у кого нет столько россиян, которые могут выйти на топ-уровень

Григорян — о «Динамо»: ни у кого нет столько россиян, которые могут выйти на топ-уровень
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Наставник ЖФК ЦСКА Александр Григорян считает, что «Динамо» располагает наибольшим количеством молодых российских футболистов, способных вырасти до топ-уровня.

Сейчас «Динамо» делает ставку на наших футболистов. Такого количества россиян, которые могут стать игроками топ-уровня, нет ни у одного другого клуба. Шварц создал этот задел, показал российским тренерам, что такое доверие, смелость, и второй сезон будет непростым для динамовских мальчишек, но там собрались крепкие парни», — рассказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 22 июля, «Динамо» объявило об уходе польского полузащитника Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд». У нидерландского клуба будет опция выкупа 23-летнего футболиста.

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