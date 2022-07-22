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Семак оценил вероятность ухода Клаудиньо и Малкома после подписания новых контрактов

Семак оценил вероятность ухода Клаудиньо и Малкома после подписания новых контрактов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контрактов с бразильскими полузащитниками Малкомом и Клаудиньо.

«Вероятность того, что Клаудиньо и Малком останутся в «Зените» с подписанием новых контрактов, существенно повысилась. В том числе прежде всего исходя из моральных обязательств. Если человек пописывает новый контракт в этих условиях, то вряд ли у него есть планы уехать. Теоретически это возможно, что касается практики… Думаю, мы провели хорошую работу, что ребята изъявили желание остаться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сразу после победы над «Крыльями Советов» во втором туре Российской Премьер-Лиги клуб подписал обновлённые соглашения с бразильскими футболистами — Малком продлил контракт с клубом ещё на три года, Клаудиньо — ещё на два. Новые соглашения сторон действуют до конца сезона-2026/2027.

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