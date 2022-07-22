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Семак объяснил, почему «Зенит» решил продать Кравцова в «Сочи»

Семак объяснил, почему «Зенит» решил продать Кравцова в «Сочи»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причину продажи полузащитника Кирилла Кравцова в «Сочи».

«Много раз говорил, что Кирилл Кравцов — твёрдый игрок нашей игровой обоймы. Принимая во внимание его желание… С Кравцовым в составе нам было бы более комфортно, но у него есть желание играть, и это правильно. Причём играть как можно больше — только по этой причине приняли решение отпустить его в другой клуб. Мы на него рассчитываем. Это игрок с большим будущим. Желаю ему удачи, он прекрасный игрок. Сейчас надо набраться опыта, чтобы расти, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

О переходе 20-летнего Кравцова в сочинский клуб было объявлено сегодня, 22 июля. У «Зенита» остаётся право выкупа своего воспитанника.

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