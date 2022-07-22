Первый тренер Кокорина: на пике карьеры Саше надо было ехать в Англию

Первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стафёров высказался об игре футболиста в Италии и рассказал о совете, который он давал родителям 31-летнего футболиста на пике его карьеры.
«Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернётся домой, думаю, в России у него точно всё должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет всё же заиграть в Италии.
Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, всё бы сложилось иначе», — приводит слова Стафёрова «Матч ТВ».
31-летний Кокорин выступает за клуб из Флоренции с января 2021 года. Однако из-за травм и других причин провёл на поле лишь 216 минут в 11 матчах, заработав две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает через два года.
- 23 июля 2022
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:13
-
00:06
- 22 июля 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
21:30