Первый тренер Кокорина: на пике карьеры Саше надо было ехать в Англию

Первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стафёров высказался об игре футболиста в Италии и рассказал о совете, который он давал родителям 31-летнего футболиста на пике его карьеры.

«Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернётся домой, думаю, в России у него точно всё должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет всё же заиграть в Италии.

Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, всё бы сложилось иначе», — приводит слова Стафёрова «Матч ТВ».

31-летний Кокорин выступает за клуб из Флоренции с января 2021 года. Однако из-за травм и других причин провёл на поле лишь 216 минут в 11 матчах, заработав две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает через два года.