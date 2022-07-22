Бышовец — о потерях «Динамо»: не скажутся на боеспособности, может, повысится конкуренция

Прославленный российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию с последними исходящими трансферами «Динамо». Команду покинули полузащитник Себастьян Шиманьски, а также защитники Роман Евгеньев и Фабиан Вальбуэна.
«Уход поляка и центральных защитников не скажется на боеспособности команды, может, повысится конкуренция. Теперь очень важно, чтобы «Динамо» усилилось в центральной зоне, тогда сохранятся шансы провести этот сезон не хуже, чем прошлый.
К уходу легионеров надо быть готовым», — приводит слова Бышовца Metaratings.
Напомним, 23-летний Шиманьски был арендован нидерландским «Фейеноордом» на сезон с правом выкупа. 23-летний Евгеньев свободным агентом ушёл в «Крылья Советов», а 30-летний Бальбуэна приостановил контракт и перешёл в бразильский «Коринтианс».
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