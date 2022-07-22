Аргентинская футболистка сделала эффектный пас рабоной. Видео

Нападающая сборной Аргентины Мариана Ларрокетт отметилась эффектным пасом рабоной на партнёршу по команде Флоренсию Бонсегундо в матче четвертьфинала женского Кубка Америки с Венесуэлой (1:0). Однако полузащитница не сумела реализовать выход один на один и отправила мяч рядом с дальней штангой ворот.
Фрагмент эпизода доступен с первых секунд обзора матча:
Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть его можно на YouTube-канале Copa America.
25 июля сборная Аргентины сыграет в полуфинале женского Кубка Америки с Колумбией. В другом полуфинале, который состоится днём позже, сборная Бразилии встретится с Парагваем. 24 июля сборные Чили и Венесуэлы разыграют пятое место на турнире.
Для 29-летней Ларрокетт этот турнир Кубка Америки стал третьим в карьере.
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