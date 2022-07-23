Сергей Макаров: Головина на каком-то этапе не ставили в составе юношеской сборной

Хавбек тольяттинского «Акрона» Сергей Макаров, ставший победителем чемпионата Европы – 2013 в составе юношеской сборной России, вспомнил, что временами полузащитник Александр Головин не проходил в стартовый состав команды.

«У нас сборная была целостная. Не было одного яркого игрока, который особенно себя проявлял. Все вносили свой вклад. А Саню Головина на каком-то этапе даже не ставили в состав. Потом Слуцкий ему доверил шанс в ЦСКА — и Саня себя очень хорошо проявил», — приводит слова Макарова Metaratings.

26-летний Головин летом 2018 года перешёл в «Монако» и по сей день продолжает оставаться игроком французского клуба. 25-летний Макаров летом 2022-го перешёл в «Акрон» на правах свободного агента. Сергей является воспитанником «Локомотива».