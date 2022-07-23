Александр Мостовой: не выключаю телефон — доступен для СМИ 24 часа в сутки
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как общается с российскими средствами массовой информации.
«Десяток интервью в день даю железно. Я не выключаю телефон — доступен 24 часа в сутки. Ещё в 90-е, когда уехал в Европу, понял: это неотъемлемая часть работы. Быстро привык. Отказываю один раз из 50. И то, скорее, из-за тона. Бывает, звонят и, даже не представляясь, пренебрежительно спрашивают: «Ну и что вы думаете о таком-то?» Тогда могу послать», — цитирует Мостового Sport24.
В 1990 году Александр дебютировал за сборную СССР в товарищеском матче в итальянском клубе «Саронно». На чемпионате Европы 2004 года Мостовой был отчислен из сборной России за критику главного тренера национальной команды Георгия Ярцева.
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