Александр Мостовой: Семак выиграл с «Зенитом» 4 чемпионства подряд — а кому их проиграть?
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал оценку тренерскому таланту наставника «Зенита» Сергея Семака. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые четыре раза становились чемпионами страны.
«На начальном этапе это совершенно точно им помогло. Поставь сейчас Нагельсмана в какой-нибудь «Майнц» — все забудут про него. Семак выиграл уже четыре подряд чемпионства с «Зенитом» — ну а кому ему проигрывать? Так и «Баварией» — рулить может каждый», — цитирует Мостового Sport24.
Юлиан Нагельсман — 35-летний главный тренер «Баварии». До мюнхенского клуба он на протяжении двух лет возглавлял «РБ Лейпциг». Из-за постоянных травм колена Юлиан был вынужден завершить карьеру игрока в возрасте 19 лет.
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