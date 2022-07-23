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Главный тренер «Арсенала» Артета назвал лучшие качества Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Артета назвал лучшие качества Зинченко
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Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о состоявшемся трансфере украинца Александра Зинченко из «Манчестер Сити».

«Очень рады, что Алекс присоединился к нам. Это игрок, которого я очень хорошо знаю лично, и продолжал следить за ним после того, как покинул «Манчестер Сити». Зинченко – футболист высокого класса, который предоставит нам варианты и универсальность. Дело не только в позициях, на которых он может играть. Говорю об универсальности, которую он проявляет и даст нам в атаке и обороне. К тому же, у Алекса прекрасные характер и человеческие качества. Все приложили огромные усилия, чтобы привести Зинченко в нашу команду, и я этому рад», – цитирует Артету официальный сайт «канониров».

Зинченко стал пятым летним новичком «Арсенала» после нападающего Габриэла Жезуса, который также перешёл из «Манчестер Сити», а также вингера Маркиньоса, центрального хавбека Фабиу Виейры и вратаря Мэтта Тёрнера.

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