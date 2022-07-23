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Нагельсман ответил на вопрос о возможном переходе Кейна в «Баварию»

Нагельсман ответил на вопрос о возможном переходе Кейна в «Баварию»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

«Он очень дорогой, вот в чем проблема. Кейн — блестящий игрок, один из двух или трёх центральных нападающих, которые действительно могут играть на этой позиции. Он очень сильный, у него хорошие ноги, хороший удар головой. Возможно, он сможет забить много голов в Бундеслиге. Я не знаю точной цены, но для «Баварии» это очень сложно. Посмотрим, что будет в будущем. Звучит захватывающе...», — приводит слова Нагельсман Bild.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90,00 млн.

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