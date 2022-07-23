Клаудиньо – о продлении контракта: руководство «Зенита» поднимает нашу веру в себя

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после подписания нового контракта с петербургским клубом до 2027 года.



«Я счастлив! Очень приятно признание и забота. Спасибо всем игрокам, тренерам и руководству за то, что доверяют нам и поднимают нашу веру в себя. Очень рад, что мы с Малкомом продлили контракты. А сейчас все силы надо направить на работу, чтобы выполнить все поставленные на сезон задачи. Доволен тем, как сегодня команда провела матч с «Крыльями». Мы не слишком хорошо сыграли на выезде в Химках, поэтому важно было выиграть уверенно, чтобы вновь ощутить эти победные эмоции. И вернуться на первое место в таблице, ведь это то, к чему всегда стремится «Зенит», – приводит слова Клаудиньо официальный сайт сине-бело-голубых.



Напомним, 22 июля «Зенит» в рамках 2-го тура МИР Российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге одержал крупную победу над «Крыльями Советов» – 3:0. Все мячи были забиты в первом тайме. Дублем отметился Андрей Мостовой, ещё один гол с пенальти на счету Далера Кузяева.

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