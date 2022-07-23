Стало известно, был ли Зинченко главной целью «Арсенала» в межсезонье

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар высказался о трансфере Александра Зинченко из «Манчестер Сити».



«Очень рад констатировать, что все мы в клубе работаем как одна команда. Заранее сформировали план усиления, и Александр Зинченко был главной целью в нашем списке. Рады, что Алекс теперь с нами. У него есть качества, которые, я убеждён, выведут команду на новый уровень», – сказал Эду в интервью официальному сайту «Арсенала».



Напомним, до лета 2014 года Зинченко как игрок воспитывался в Академии «Шахтёра» в Донецке. Затем отправился в Россию и продолжил карьеру в составе «Уфы», откуда в августе 2016-го перешёл в «Манчестер Сити». После аренды в Эйндховен Зинченко вернулся в Англию. У 25-летнего футболиста за плечами 127 матчей за команду Хосепа Гвардиолы.



Эду Гаспар в бытность игроком защищал цвета лондонского «Арсенала» на протяжении четырёх с половиной лет – с января 2001-го по июнь 2005-го. Под руководством Арсена Венгера он провёл 127 матчей и забил 15 голов. Затем Эду перешёл в испанскую «Валенсию», завершил карьеру в родном «Коринтиансе», а в 2019-м вернулся в «Арсенал» уже в качестве функционера. Венгер к тому моменту уже покинул свой пост – главным тренером «канониров» был Унаи Эмери.