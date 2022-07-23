Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, был ли Зинченко главной целью «Арсенала» в межсезонье

Стало известно, был ли Зинченко главной целью «Арсенала» в межсезонье
Комментарии

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар высказался о трансфере Александра Зинченко из «Манчестер Сити».

«Очень рад констатировать, что все мы в клубе работаем как одна команда. Заранее сформировали план усиления, и Александр Зинченко был главной целью в нашем списке. Рады, что Алекс теперь с нами. У него есть качества, которые, я убеждён, выведут команду на новый уровень», – сказал Эду в интервью официальному сайту «Арсенала».

Напомним, до лета 2014 года Зинченко как игрок воспитывался в Академии «Шахтёра» в Донецке. Затем отправился в Россию и продолжил карьеру в составе «Уфы», откуда в августе 2016-го перешёл в «Манчестер Сити». После аренды в Эйндховен Зинченко вернулся в Англию. У 25-летнего футболиста за плечами 127 матчей за команду Хосепа Гвардиолы.

Эду Гаспар в бытность игроком защищал цвета лондонского «Арсенала» на протяжении четырёх с половиной лет – с января 2001-го по июнь 2005-го. Под руководством Арсена Венгера он провёл 127 матчей и забил 15 голов. Затем Эду перешёл в испанскую «Валенсию», завершил карьеру в родном «Коринтиансе», а в 2019-м вернулся в «Арсенал» уже в качестве функционера. Венгер к тому моменту уже покинул свой пост – главным тренером «канониров» был Унаи Эмери.

10 самых ожидаемых трансферов лета. Есть даже настоящая драма! 10 самых ожидаемых трансферов лета. Есть даже настоящая драма!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022