Осинькин прокомментировал два пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча 2-го тура чемпионата России с «Зенитом» ответил на вопрос о двух 11-метровых, назначенных в ворота его команды, и в целом о судействе.
«Надо смотреть внимательнее. Но, я думаю, вопросов у меня не возникнет. Первый пенальти не вызывает вопросов. Второй я ещё не видел. Оба нарушения были случайными. Но они были. Какой была установка на матч? Мы не могли с «Зенитом» играть в открытый футбол. Понимали, что эта команда будет очень мотивирована после матча с «Химками». Мы планировали играть в контригру. Не хотели отдавать мяч полностью, но понимали, что владеть им на протяжении всего матча не получится. Однако два гола с пенальти спутали нам карты. Мы не планировали так играть», – приводит слова Осинькина официальный сайт ФК «Крылья Советов».
Напомним, встреча «Зенита» и «Крыльев» в Санкт-Петербурге открыла программу 2-го тура РПЛ и завершилась победой чемпиона страны со счётом 3:0. В первом тайме дубль оформил Андрей Мостовой, реализованный пенальти на счету Далера Кузяева.
- 23 июля 2022
-
03:41
-
03:24
-
03:10
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:32
-
02:10
-
01:52
-
01:50
-
01:42
-
01:38
-
01:29
-
01:19
-
00:50
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:13
-
00:06
- 22 июля 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:49