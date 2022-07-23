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Осинькин прокомментировал два пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Осинькин прокомментировал два пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча 2-го тура чемпионата России с «Зенитом» ответил на вопрос о двух 11-метровых, назначенных в ворота его команды, и в целом о судействе.

«Надо смотреть внимательнее. Но, я думаю, вопросов у меня не возникнет. Первый пенальти не вызывает вопросов. Второй я ещё не видел. Оба нарушения были случайными. Но они были. Какой была установка на матч? Мы не могли с «Зенитом» играть в открытый футбол. Понимали, что эта команда будет очень мотивирована после матча с «Химками». Мы планировали играть в контригру. Не хотели отдавать мяч полностью, но понимали, что владеть им на протяжении всего матча не получится. Однако два гола с пенальти спутали нам карты. Мы не планировали так играть», – приводит слова Осинькина официальный сайт ФК «Крылья Советов».

Напомним, встреча «Зенита» и «Крыльев» в Санкт-Петербурге открыла программу 2-го тура РПЛ и завершилась победой чемпиона страны со счётом 3:0. В первом тайме дубль оформил Андрей Мостовой, реализованный пенальти на счету Далера Кузяева.

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