«Крылья» ни разу не пробили в створ ворот Одоевского, точность «Зенита» – 50%

22 июля матч «Зенит» – «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге открыл программу 2-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Он завершился победой чемпиона со счётом 3:0 благодаря трём голам, забитым в первом тайме.
Итоговые статистические показатели встречи, опубликованные на официальном сайте РПЛ, говорят о том, что подопечные Сергея Семака владели мячом 63% игрового времени. Сине-бело-голубые нанесли 14 ударов по воротам самарской команды, из которых семь пришлись в створ. «Крыльям» удалось пробить в сторону ворот лишь дважды, но голкиперу «Зенита» Даниилу Одоевскому ни разу не пришлось вступить в связи с этим в игру. Вместе с тем по числу угловых почти равенство: 7 корнеров подали хозяева поля, 6 – «Крылья Советов».
По три удара записали на свой счёт автор дубля Андрей Мостовой (нереализованный пенальти и дубль) и форвард Матео Кассьерра, два – Малком, по одному – Далер Кузяев, Дуглас Сантос, Родригао, Клаудиньо, Алексей Сутормин и Иван Сергеев. У самарцев неточно пробили Александр Коваленко и Артём Соколов.
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