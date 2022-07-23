Лукаку сел на диету, чтобы к старту чемпионата Италии весить 101 кг

У 29-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, этим летом на правах годичной аренды перешедшего в миланский «Интер» из лондонского «Челси», много подготовительной работы перед стартом нового сезона, информирует La Gazzetta dello Sport.
К первой игре Серии А, которую «нерадзурри» проведут 13 августа на выезде с «Лечче», перед Лукаку стоит задача набрать оптимальную форму и весить не более 101 килограмма. Как сообщает издание, на данный момент в тренировочном процессе Ромелу по движению пока тяжёл, но изнуряющая работа в жарком Милане должна дать свои плоды – атлетизм и гибкость должны быть при нём своевременно.
С Лукаку постоянно работает личный физиотерапевт, а также диетолог «Интера» и сборной Италии Маттео Пинчелла. 101 килограмм считается оптимальным весом бельгийца с точки зрения его аэробных возможностей и выносливости. Пинчелла следит за тем, чтобы Ромелу правильно питался, включив в его рацион курицу, батат, черный рис и заменив традиционные макароны на ширатаки (лапша из восточной кухни).
Ранее Лукаку уже выступал за «Интер», проведя 95 матчей и забив 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/22 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.
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