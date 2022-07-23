Александр Мостовой заявил, что его не подпускают к тренерской работе в России

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, почему он до сих пор не стал футбольным тренером, а также рассказал, как приходил в профессию главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Там правила меняются каждый год, и каждый год не так, как хотелось бы. Меня близко не подпускают. Кому надо, тренерскую лицензию оформляют автоматом. Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором.



Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть — и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности. Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку — теперь он официально тренер. Хотя просто договорился.

Я другой человек. Не могу вот так. Не стараюсь «случайно» оказаться в нужное время в нужном месте. Услышал где-то что-то — сразу побежал просить.

Там нужно прогибаться. На задних лапочках походить, как это многие делают. Знаю, кто через что проходил и кто с кем общался. И как залез в профессию", — приводит слова Мостового Sport24.

Самые возрастные тренеры в футболе.