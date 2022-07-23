«Шахтёр» может получить часть денег от суммы трансфера Зинченко в «Арсенал»

Донецкий «Шахтёр» может получить часть денежных средств от трансфера полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», сообщается в подкасте на You-Tube канале ТаТоТаке.
По сведениям источника, «горняки» в рамках платежа солидарности могут получить сумму в районе € 500-600 тыс, так как клуб является воспитанником футболиста.
По общему правилу в футболе подготовка игрока происходит с 12 до 23 лет. Зинченко находился в системе «Шахтёра» с 2012 по 2014 год, выступая за моложёные команды разных возрастов, таким образом, донецкий клуб может претендовать на компенсацию за вклад в подготовку футболиста.
Напомним, вчера, 22 июля, Александр Зинченко официально стал игроком «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в € 35 млн.
Самые дорогие переходы зимнего трансферного окна.
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