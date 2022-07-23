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Франция — Нидерланды: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Франция — Нидерланды: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 23 июля, в Ротерхэме (Англия) на стадионе «Нью-Йорк» пройдёт заключительный матч стадии 1/4 финала женского чемпионата Европы по футболу – 2022, в котором встретятся сборные Франции и Нидерландов.

Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Трансляция пройдёт на телеканале «Матч! Футбол 1».

Отметим, что победитель матча встретится в полуфинале турнира с Германией в среду, 27 июля. В другой полуфинальной паре днём ранее сойдутся представительницы Англии и Швеции.

На групповом этапе Франция, набрав семь очков, стала победителем группы D, опередив Бельгию (4), Исландию (3) и Италию (1). Нидерланды же стали вторыми в квартете С, набрав также семь очков, однако уступив по дополнительным показателям Швеции, которая вышла с первого места.

ЧЕ-2022 (ж). 1/4 финала
23 июля 2022, суббота. 22:00 МСК
Франция (ж)
Не начался
Нидерланды (ж)
Комментарии
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