Экс-игрок «Локомотива» Анджорин перешёл в аренду в «Хаддерсфилд»

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин, ранее выступавший за «Локомотив» на правах аренды, проведёт будущий сезон в английском «Хаддерсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение между клубами рассчитано на год. Футболист будет выступать под восьмым номером.

Напомним, Фаустино Анджорин провёл за «Локомотив» семь матчей, не отметившись результативными действиями. Футболист был арендован московским клубом у «Челси» в сентябре 2021 года. 31 января 2022 года «Локомотив» объявил о досрочном прекращении арендного соглашения с игроком. Сразу после этого Анджорин был арендован «Хаддерсфилдом» до окончания прошедшего сезона. Таким образом, футболист во второй раз отправляется в аренду в английский клуб.

По итогам прошлого сезона «Хаддерсфилд» занял третье место в таблице Чемпионшипа.

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