Болельщик «Ромы» сделал предложение девушке на глазах Жозе Моуринью

Фанат итальянской «Ромы» оригинально сделал предложение руки и сердца своей девушке, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Болельщик со своей девушкой пришли на тренировочную базу римского клуба и подошли к скамейке запасных. В этот момент мимо молодых людей проходил главный тренер «Ромы», именитый Жозе Моуринью. Мужчина попросил тренера остановиться и сфотографироваться с парой, на что португалец согласился. Сделав совместное фото, Моуринью стал уходить, однако фанат попросил его задержаться ещё раз.
Далее в присутствии Моуринью мужчина обратился к своей девушке с предложением руки и сердца, которое было принято дамой. Этот момент заинтересовал представителей тренерского штаба Моуринью и находившихся рядом работников клуба, которые заострили своё внимание на происходящем и стали хлопать молодой паре.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме.
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