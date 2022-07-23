Болельщик «Ромы» сделал предложение девушке на глазах Жозе Моуринью

Фанат итальянской «Ромы» оригинально сделал предложение руки и сердца своей девушке, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Болельщик со своей девушкой пришли на тренировочную базу римского клуба и подошли к скамейке запасных. В этот момент мимо молодых людей проходил главный тренер «Ромы», именитый Жозе Моуринью. Мужчина попросил тренера остановиться и сфотографироваться с парой, на что португалец согласился. Сделав совместное фото, Моуринью стал уходить, однако фанат попросил его задержаться ещё раз.

Далее в присутствии Моуринью мужчина обратился к своей девушке с предложением руки и сердца, которое было принято дамой. Этот момент заинтересовал представителей тренерского штаба Моуринью и находившихся рядом работников клуба, которые заострили своё внимание на происходящем и стали хлопать молодой паре.

Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме.