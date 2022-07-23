«Ювентус» уверенно победил мексиканский «Гвадалахара Чивас» в предсезонном матче

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» состоялся товарищеский матч, в котором туринский «Ювентус» принимал мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас». Встреча завершилась уверенной победой итальянского клуба – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте – отличился итальянский нападающий «Ювентуса» Козимо да Грака. Лишь к концу матча, на 80-й минуте, преимущество туринцев удвоил Маттиа Компаньон, установивший окончательный счёт матча.

Отметим, что в стартовом составе «Ювентуса» вышли Поль Погба и Анхель Ди Мария, не отметившиеся результативными действиями. Они были заменены после перерыва, тогда вышел ещё один новичок туринцев – бразильский защитник Бремер, перешедший из «Торино».

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» завершил чемпионат Италии на четвёртом месте, набрав 70 очков в 38 встречах. Чемпионом стал «Милан», в активе которого 86 баллов, серебро – у «Интера» (84), а замкнул тройку «Наполи» (79).