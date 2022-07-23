Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов сделать Саку одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

«Арсенал» готов сделать Саку одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Комментарии

Лондонский «Арсенал» хочет сохранить в своём составе полузащитника Букайо Саку и предложил ему новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «Арсенал» готов как минимум вдвое увеличить нынешний оклад игрока, который составляет порядка £ 70 тыс. в неделю.

Сообщается, что футболист пока не принял предложение клуба и ещё рассматривает его.

Источник также сообщает, что «Арсенал» спешит подписать новый контракт с футболистом из-за возникшего интереса к игроку со стороны «Манчестер Сити».

Сумма отступных в новом контракте Саки в случае его подписания будет составлять порядка £ 100 млн.

В прошедшем сезоне молодой англичанин провёл за свой клуб 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал семь голевых передач.

У кого в АПЛ — самый крупный контракт?

Новость по теме
«Шахтёр» может получить часть денег от суммы трансфера Зинченко в «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022