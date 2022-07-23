«Арсенал» готов сделать Саку одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Лондонский «Арсенал» хочет сохранить в своём составе полузащитника Букайо Саку и предложил ему новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «Арсенал» готов как минимум вдвое увеличить нынешний оклад игрока, который составляет порядка £ 70 тыс. в неделю.

Сообщается, что футболист пока не принял предложение клуба и ещё рассматривает его.

Источник также сообщает, что «Арсенал» спешит подписать новый контракт с футболистом из-за возникшего интереса к игроку со стороны «Манчестер Сити».

Сумма отступных в новом контракте Саки в случае его подписания будет составлять порядка £ 100 млн.

В прошедшем сезоне молодой англичанин провёл за свой клуб 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал семь голевых передач.

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