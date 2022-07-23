Гвардиола высказался о трансфере Левандовского в «Барселону»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции в преддверии завтрашнего товарищеского матча с мюнхенской «Баварией» прокомментировал трансфер нападающего Роберта Левандовского из немецкого клуба в «Барселону».
«Левандовски был важным игроком. Но сердце команды всё еще там: Нойер, Киммих, Мюллер. Они сделали исключительные трансферы. Если звонят такие клубы, как «Реал», «Барса» или «Бавария», — все игроки хотят туда прийти! Другие клубы должны платить за такой же трансфер больше денег», — приводит слова Гвардиолы журналист Тоби Альтшаффл в своём твиттере.
Напомним, Хосеп Гвардиола работал главным тренером «Баварии» с 2013 по 2016 год, проведя во главе клуба 161 матч.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны».
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