Александр Зинченко провёл первую тренировку в составе «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко провёл первую тренировку в статусе игрока лондонского клуба. Вчера, 22 июля, «канониры» объявили о подписании четырёхлетнего контракта с бывшим игроком «Манчестер Сити».
«Готов к новому вызову. Я здесь не для того, чтобы тратить время клуба и своё, а для того, чтобы добиться больших результатов. Надеюсь, что мы будем бороться за каждый титул. Ещё в прошлом сезоне я смотрел матчи «Арсенала» и понимал, что это близко, понимаете? Команда очень быстро растёт, думаю, настало время. Пришло время сделать всё возможное и добиться чего-то большего», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
Фото: David Price/Getty Images
25-летний Зинченко в составе «Манчестер Сити» выиграл 11 трофеев.
- 23 июля 2022
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