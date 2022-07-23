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Защитник донецкого «Шахтёра» Додо стал одноклубником Александра Кокорина

Защитник донецкого «Шахтёра» Додо стал одноклубником Александра Кокорина
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«Фиорентина» объявила о подписании контракта с бразильским защитником донецкого «Шахтёра» Додо. Соглашение с 23-летним футболистом заключено на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте. Выступать за новую команду Додо будет в футболке с номером 2.

Додо — воспитанник «Куритибы». В январе 2018 года «Шахтёр» выкупил права на защитника за € 2 млн. В 97 матчах за команду бразилец забил пять голов и отдал 17 результативных передач. С июля 2018 по июнь 2019 года Додо играл за португальский клуб «Витория Гимарайнш» на правах аренды.

В «Фиорентине» Додо будет одноклубником российского нападающего Александра Кокорина. По данным Transfermarkt, покупка защитника «Шахтёра» обошлась «фиалкам» в € 14,5 млн.

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