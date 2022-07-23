Педри — о матче с «Реалом»: победа пойдёт «Барселоне» на пользу

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с мадридским «Реалом» и высказался о подписании клубом контракта с нападающим Робертом Левандовским.
«Мы провели очень хорошую предсезонную подготовку. Да, сейчас самое главное — проводить больше минут на поле, но победа над «Реалом» пойдёт нам на пользу. Матчи с ними всегда вызывают максимальное волнение.
Левандовски? Такие игроки могут гарантировать команде голы. Мы видели это в «Баварии» и рады, что теперь он с нами. Надеемся, что в «Барселоне» Роберт сможет показать такой же уровень результативности», — приводит слова Педри пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.
Матч «Реал» (Мадрид) — «Барселона» состоится завтра, 24 июля. Начало игры – в 6:00 мск.
- 23 июля 2022
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