«Заболотному понравилось». В «СКА-Хабаровск» показали, как Орлов врезался в манекен

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Алексей Орлов на одной из тренировок команды столкнулся с игровым манекеном. В хабаровской команде вспомнили, как форвард ЦСКА Антон Заболотный проворачивал подобное, будучи игроком «Зенита», поэтому подшутили над нападающим, выложив видео в телеграм-канале.
«Антону Заболотному понравилась ваша публикация. Манекен VS Алексей Орлов 1:0», — подписано видео.
25-летний Орлов подписал двухлетний контракт с новой командой менее недели назад. На взрослом уровне полузащитник выступал за «Зоркий», «Сибирь», «Иртыш», «Сочи» и «Тверь».
В понедельник, 25 июля, «СКА-Хабаровск» в рамках второго тура Первой лиги встретится в гостях с КАМАЗом (Набережные Челны). В первом туре хабаровчане в Туле проиграли местному «Арсеналу» (2:3).
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