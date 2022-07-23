Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Заболотному понравилось». В «СКА-Хабаровск» показали, как Орлов врезался в манекен

«Заболотному понравилось». В «СКА-Хабаровск» показали, как Орлов врезался в манекен
Комментарии

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Алексей Орлов на одной из тренировок команды столкнулся с игровым манекеном. В хабаровской команде вспомнили, как форвард ЦСКА Антон Заболотный проворачивал подобное, будучи игроком «Зенита», поэтому подшутили над нападающим, выложив видео в телеграм-канале.

«Антону Заболотному понравилась ваша публикация. Манекен VS Алексей Орлов 1:0», — подписано видео.

25-летний Орлов подписал двухлетний контракт с новой командой менее недели назад. На взрослом уровне полузащитник выступал за «Зоркий», «Сибирь», «Иртыш», «Сочи» и «Тверь».

В понедельник, 25 июля, «СКА-Хабаровск» в рамках второго тура Первой лиги встретится в гостях с КАМАЗом (Набережные Челны). В первом туре хабаровчане в Туле проиграли местному «Арсеналу» (2:3).

Новость по теме
Заболотный ответил на вопрос, сможет ли стать лучшим бомбардиром РПЛ при Федотове в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022