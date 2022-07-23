Экс-форвард «Сочи» Дуганджич стал игроком «Рапида»
Поделиться
Нападающий «ЧФР Клуж» Марко Дуганджич, ранее выступавший за «Сочи», перешёл в «Рапид», сообщается на официальном сайте бухарестского клуба. Контракт 28-летнего хорватского футболиста с командой рассчитан до 30 января 2024 года.
«О «Рапиде» слышал только хорошее. Это большой клуб с богатой историей. Я решил перейти сюда, чтобы иметь больше возможностей играть и идти к большим целям. У клуба есть цели на следующие два-три года. Надеюсь, всё сложится хорошо», — отметил Дуганджич.
Напомним, Дуганджич выступал в составе «Сочи» с октября 2020 года по январь 2022 года. Всего хорватский футболист принял участие в 24 матчах за сочинский клуб и забил пять голов. В январе текущего года форвард перешёл в «ЧФР Клуж».
Комментарии
- 23 июля 2022
-
11:28
-
11:01
-
10:57
-
10:54
-
10:47
-
10:44
-
10:33
-
10:32
-
10:28
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:19
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
08:25
-
08:01
-
08:00
-
07:59
-
07:43
-
05:55
-
05:41
-
05:26
-
05:20
-
04:49
-
04:43
-
04:19
-
04:18
Партнерский контент