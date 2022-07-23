Экс-форвард «Сочи» Дуганджич стал игроком «Рапида»

Нападающий «ЧФР Клуж» Марко Дуганджич, ранее выступавший за «Сочи», перешёл в «Рапид», сообщается на официальном сайте бухарестского клуба. Контракт 28-летнего хорватского футболиста с командой рассчитан до 30 января 2024 года.



«О «Рапиде» слышал только хорошее. Это большой клуб с богатой историей. Я решил перейти сюда, чтобы иметь больше возможностей играть и идти к большим целям. У клуба есть цели на следующие два-три года. Надеюсь, всё сложится хорошо», — отметил Дуганджич.



Напомним, Дуганджич выступал в составе «Сочи» с октября 2020 года по январь 2022 года. Всего хорватский футболист принял участие в 24 матчах за сочинский клуб и забил пять голов. В январе текущего года форвард перешёл в «ЧФР Клуж».