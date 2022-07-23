Масалитин: ЦСКА нужно найти баланс в обороне, иначе «Сочи» может и наказать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча команды с «Сочи» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 23 июля, на «ВЭБ Арене» в Москве (15:00 мск).
«Хотелось бы увидеть продолжение той игры ЦСКА, которую мы увидели в первом туре. Уверен, что Федотов настроит команду на игру с «Сочи», они уже обыгрывали их в предсезонке. Но игра в чемпионате — это уже совсем другой матч.
Команды находятся в равных условиях, ведь у тех и у других сменились главные тренеры. Без потерь тоже не обошлось, из «Сочи» ушли Родригао и Кассьерра, а у ЦСКА покинули клуб Бийол, Эджуке. Хотелось бы, чтобы армейцы продолжали играть в яркий, наступательный футбол, но не в ущерб обороне. Надо найти этот баланс. Если у ЦСКА возникнут недопонимания в обороне, как это было в некоторых моментах матча с «Уралом», то «Сочи» может и наказать», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 июля 2022
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