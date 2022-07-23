Глушаков показал, как проводит время с женой Ксенией Коваленко и дочкой на батутах
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков провёл свободное время вместе со своей семьёй. Футболист отправился вместе с женой Ксенией Коваленко и дочкой Милой в батутный центр.
Мила родилась у пары 35-летнего Глушакова и 27-летней Коваленко, выступающей за женский ЦСКА, в марте 2021 года. У полузащитника также есть две дочки от первого брака, Мила стала первым ребёнком для Коваленко.
Глушаков играет за «Химки» с октября 2020 года. В матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) Денис не отметился результативными действиями. Его соглашение с подмосковной командой истекает через два года.
Коваленко перешла в ЦСКА в 2017-м. Вместе с московской командой полузащитница выиграла Кубок России (2017) и стала чемпионкой страны (2019).
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