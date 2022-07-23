Гришин: ЦСКА — явный фаворит матча с «Сочи», свои три очка не отдаст

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Вывеска интересная. ЦСКА — фаворит. Первое — они играют дома. Второе — неплохо укомплектован состав команды. Последнюю игру сыграли хорошо. Поэтому все плюсы говорят за то, что ЦСКА сегодня выиграет. «Сочи» потерял Кассьерру и Родригао, неизвестно, в какой форме находится Нобоа. Мне кажется ЦСКА явным фаворитом игры, и он свои три очка не отдаст», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».