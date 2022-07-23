Гришин: ЦСКА — явный фаворит матча с «Сочи», свои три очка не отдаст
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Вывеска интересная. ЦСКА — фаворит. Первое — они играют дома. Второе — неплохо укомплектован состав команды. Последнюю игру сыграли хорошо. Поэтому все плюсы говорят за то, что ЦСКА сегодня выиграет. «Сочи» потерял Кассьерру и Родригао, неизвестно, в какой форме находится Нобоа. Мне кажется ЦСКА явным фаворитом игры, и он свои три очка не отдаст», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
Комментарии
- 23 июля 2022
-
11:28
-
11:01
-
10:57
-
10:54
-
10:47
-
10:44
-
10:33
-
10:32
-
10:28
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:19
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
08:25
-
08:01
-
08:00
-
07:59
-
07:43
-
05:55
-
05:41
-
05:26
-
05:20
-
04:49
-
04:43
-
04:19
-
04:18
Партнерский контент