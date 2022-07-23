Ди Мария: Погба — один из сильнейших футболистов мира

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария после товарищеского матча с мексиканским клубом «Гвадалахара Чивас» (2:0) поделился мнением о хавбеке туринцев Поле Погба.



«Прошедший матч был полезен для нас, это хороший способ начать подготовку к старту сезона. Погба — один из сильнейших футболистов мира, он играет весомую роль в полузащите», — приводит слова Ди Марии пресс-служба «Ювентуса».



Напомним, счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте – отличился итальянский нападающий «Ювентуса» Козимо да Грака. Лишь к концу игры, на 80-й минуте, преимущество туринцев удвоил Маттиа Компаньон, установивший окончательный счёт матча.



Погба и Ди Мария попали в стартовый состав «Ювентуса» на эту встречу, однако не сумели отметиться результативными действиями.