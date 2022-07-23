«Оренбург» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Урал».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Илья Елеференко (Москва). В роли резервного рефери выступит Михаил Черемных (Пермь).
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Урал» завершил сезон на 12-м месте. «Оренбург» получил право выступить в элитном дивизионе страны по итогам минувшего сезона.
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