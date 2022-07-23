Александр Мостовой: Федотов только пришёл в ЦСКА, и сразу матч с «Сочи» — будет интересно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет «Сочи».



«Очень интересный матч. Федотов только начал работу в ЦСКА, и тут сразу против своей бывшей команды. ЦСКА неплохо сыграл против «Урала», да и «Сочи» обыграл «Торпедо». Небольшой фаворит всё-таки ЦСКА. Когда ты выигрываешь так первую игру — абсолютно по делу, при этом неплохо играя, — этот кураж можно поймать.



Я больше удивлён, что «Сочи» обыграл «Торпедо». По игре «Торпедо» могло и не проиграть. Здесь ЦСКА фаворит, исходя из домашнего поля. На дистанции «Сочи» будет сложно. Сохранить второе место будет непросто», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Встреча ЦСКА и «Сочи» состоится сегодня, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.