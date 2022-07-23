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«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Краснодар» завершил минувший сезон на четвёртом месте, «Спартак» — на 10-м.

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