Слуцкий — о матче с «Енисеем»: удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу второго тура Первой лиги с «Енисеем». Игра состоится в Красноярске завтра, 24 июля.



«Мы находимся в недельном цикле. В этом сезоне календарь в Первой лиге весь в недельном цикле, поэтому классическая подготовка. Может быть только восьмидневный или семидневный цикл. Фамейе, Апшацев, Самошников тренируются в общей группе.



Наша команда точно изменилась очень сильно. Что касается «Енисея», то у них есть несколько изменений, в том числе и позиция главного тренера. Первый матч они играли в той же игровой модели, которую использовали в концовке прошлого сезона. Посмотрим, будут ли у них какие-то перестановки, кадровые и касающиеся игровой схемы и игровых принципов.



Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже. Мне казалось, что манежи строятся несколько для иных задач. Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и учитывая искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, даёт преимущество хозяевам поля», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».