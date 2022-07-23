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Хавбек «Динамо» Андрей Мазурин перешёл в «Аланию» на правах аренды

Хавбек «Динамо» Андрей Мазурин перешёл в «Аланию» на правах аренды
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«Алания» арендовала полузащитника «Динамо» Андрея Мазурина, сообщает пресс-служба московского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает право последующего выкупа контракта футболиста.

Напомним, Мазурин — воспитанник «Динамо». В 2020 году в составе молодёжной команды московского клуба полузащитник стал победителем молодёжного первенства России. С сезона-2020/2021 Мазурин выступал за «Динамо-2». За вторую команду футболист сыграл в 59 матчах, отметился 15 забитыми мячами и отдал 15 результативных передач. Зимой Мазурин привлекался на сборы основной команды «Динамо».

В следующем туре Первой лиги сезона-2022/2023 «Алания» сыграет с «Родиной». Встреча состоится завтра, 24 июля.

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