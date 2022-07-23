Широков: у «Спартака» более классная команда, но «Краснодар» не захочет проигрывать дома

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар».
«В матче «Краснодар» — «Спартак» нет фаворита. Думаю, что «Локомотив» — «Ростов» будет интереснее с точки зрения показанной ранее игры. Но в Краснодаре всегда зрелище, посмотрим. Будет интересно посмотреть: «Спартак» играет третий матч на выезде. Хоть очки в Грозном набрал, но вполне возможно и здесь победить.
Всё зависит от «Спартака». Сейчас у «Спартака» более классная команда, чем у «Краснодара». Однако «Краснодар» дома не захочет проигрывать, учитывая потерю очков с «Факелом». Поэтому будет интересное противостояние», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар», состоится сегодня, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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