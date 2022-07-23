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Слуцкий: и Дюпин, и Медведев очень амбициозны и хотят быть первым номером в «Рубине»

Слуцкий: и Дюпин, и Медведев очень амбициозны и хотят быть первым номером в «Рубине»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию, которая сложилась в клубе с вратарской линией. Он отметил, что изначально команда не рассчитывала иметь в Первой лиге голкиперов такого высокого уровня.

«Очевидно, что иметь двух вратарей такого уровня мы изначально не планировали в Первой лиге. И Дюпин, и Медведев очень амбициозны и хотят быть первым номером в этой команде. Межсезонье близится к завершению, мы изначально думали, что какая-то группа игроков нас покинет. В зависимости от обстоятельств мы принимали те или иные решения. Здесь решение принято скорее в пользу Никиты. Он получил приглашение от команды Премьер-Лиги и попросил нас помочь воспользоваться этой возможностью.

Беленов – очень опытный голкипер. Не знаю, наверное, на протяжении десяти сезонов постоянно является основным вратарём во всех командах, где был. Наверное, он не в оптимальных кондициях, потому что в конце прошлого сезона получил травму голеностопа и пропустил несколько месяцев. Но когда он наберёт кондиции, мы прекрасно понимаем, что у нас есть два опытных квалифицированных вратаря, которые смогут конкурировать друг с другом», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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