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Гвардиола: Холанд сыграет с «Баварией», если не сломает лодыжку, упав с кровати

Гвардиола: Холанд сыграет с «Баварией», если не сломает лодыжку, упав с кровати
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд может дебютировать за «горожан» в товарищеском матче с мюнхенской «Баварией».

«Если на тренировке всё будет в порядке, а вечером он не упадёт с кровати и не сломает лодыжку, тогда будет играть», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 24 июля, на стадионе «Ламбо Филд» в Грин-Бей (США). Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.

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