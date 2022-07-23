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Циннбауэр объяснил, как «Локомотиву» нужно сыграть в матче с «Ростовом»

Циннбауэр объяснил, как «Локомотиву» нужно сыграть в матче с «Ростовом»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о «Ростове» в преддверии матча второго тура Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» — очень опасная команда. Мы смотрели их последнюю игру — они неплохо сыграли с «Динамо». У них быстрый и атакующий футбол со множеством подключений. Нам нужно быть в полной готовности, чтобы противодействовать этой команде.

«Ростов» стоит очень компактно во всех линиях, при этом у них быстрый переход из обороны в атаку. Команда точно произвела хорошее впечатление.

Видим, что в центре полузащиты есть очень хорошие игроки, которые могут отдать последний пас. Да и на флангах тоже опасные футболисты. Поэтому нужно встречать команду во всеоружии. Тем более «Ростов» будет мотивирован. Нам надо быть в полном всеоружии», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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