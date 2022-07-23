Циннбауэр объяснил, как «Локомотиву» нужно сыграть в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о «Ростове» в преддверии матча второго тура Российской Премьер-Лиги.
«Ростов» — очень опасная команда. Мы смотрели их последнюю игру — они неплохо сыграли с «Динамо». У них быстрый и атакующий футбол со множеством подключений. Нам нужно быть в полной готовности, чтобы противодействовать этой команде.
«Ростов» стоит очень компактно во всех линиях, при этом у них быстрый переход из обороны в атаку. Команда точно произвела хорошее впечатление.
Видим, что в центре полузащиты есть очень хорошие игроки, которые могут отдать последний пас. Да и на флангах тоже опасные футболисты. Поэтому нужно встречать команду во всеоружии. Тем более «Ростов» будет мотивирован. Нам надо быть в полном всеоружии», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 23 июля 2022
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:37
-
15:37
-
15:26
-
15:10
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:01
-
13:59
-
13:39
-
13:28
-
13:24
-
13:07
-
13:01
-
12:58
-
12:47
-
12:47
-
12:24Топ-5 спортивных клипов VK за неделю Эксклюзив
-
12:16
-
12:00
-
11:59
-
11:42
-
11:41
-
11:28
-
11:01
-
10:57