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Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, зачем клуб подписал Ивана Игнатьева

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, зачем клуб подписал Ивана Игнатьева
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход в московский клуб нападающего Ивана Игнатьева.

«Прошлое игрока не так важно. Мы смотрим прежде всего на Игнатьева-футболиста. Долгое время наблюдали за ним — футболист оставил хорошее впечатление. Это именно то, что хочет увидеть тренер. По итогу его работы был предложен контракт.

Конечно, мы знали об истории игрока. Да, она более известна в России, но я тоже в курсе. Я принял это к сведению. Всё это остается в прошлом.

Могу сказать, что наш тренерский штаб особо долго не дискутировал. Решение созрело довольно быстро. Может быть, последние два года были не такими впечатляющими… Но мы знаем о его способностях. У меня тоже были игроки, которые из-за своего малого возраста совершали какие-то ошибки, но всё исправлялось. Для Игнатьева это большой шанс зарекомендовать, проявить себя и удачно провести сезон», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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