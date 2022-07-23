Алаев опроверг информацию, что станет капитаном команды РФС в Медиалиге

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на информацию, что может стать капитаном команды Российского футбольного союза (РФС) в Медиалиге.
«Я слышал о планах РФС создать команду для участия в Медиалиге. Однако информация о том, что я там стану капитаном, не соответствует действительности. Если сложится так, что у меня появится свободное время, а коллеги меня пригласят, то постараюсь помочь команде, а главное — не помешать», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что РФС планирует заявить в Медиалигу свою команду, капитаном которой может стать Алаев. Также ранее появилась информация, что ряд команд Медиалиги могут принять участие в Кубке России.
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