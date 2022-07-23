Трансфер Зинченко в «Арсенал» — второй по стоимости переход украинского игрока в истории

Трансфер полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» стал вторым самым дорогим переходом украинского футболиста в истории.
Переход Зинченко обошёлся «канонирам» примерно в € 35 млн. Таким образом, самым дорогим трансфером украинца в истории остаётся переход Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» в 2006 году. Тогда лондонцы заплатили почти € 44 млн.
Напомним, 25-летний Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на четыре года. За «Манчестер Сити» Александр играл с 2016 года, когда перешёл в английскую команду из «Уфы». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.
- 23 июля 2022
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