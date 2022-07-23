ЦСКА — «Сочи»: Карраскаль забил с передачи Акинфеева

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».



На 36-й минуте полузащитник Хесус Медина вывел ЦСКА вперёд. Результативную передачу на него оформил партнёр по команде Хорхе Карраскаль. Медина выскочил один на один с вратарём и уверенно реализовал свой момент. На 56-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль отличился с передачи вратаря Игоря Акинфеева. ЦСКА ведёт со счётом 2:0.



Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Максим Ковалёв (Реутов). В роли резервного рефери выступает Алексей Лапатухин (Москва).