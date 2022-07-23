В «Яндексе» отказались комментировать информацию о возможном спонсировании Кубка России

В пресс-службе «Яндекса» не стали комментировать информацию, согласно которой компания может стать титульным спонсором Кубка России по футболу.
«Яндекс» заинтересован в титульном спонсорстве Кубка России? Мы не комментируем слухи», — заявили в пресс-службе «Яндекса» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Ранее появилась информация, что «Яндекс» заинтересован в спонсировании Кубка России. Этот вариант не является единственным.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Этот трофей стал четвёртым для «Спартака». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». На счету железнодорожников девять побед в Кубке страны.
- 23 июля 2022
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