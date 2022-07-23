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«Карраскаль и Медина становятся лидерами ЦСКА». Гришин — о матче с «Сочи»

«Карраскаль и Медина становятся лидерами ЦСКА». Гришин — о матче с «Сочи»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился эмоциями от победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи».

«В матче с «Сочи» всё было ясно. Я ещё до игры сказал, что ЦСКА фаворит по качеству игры и по подбору игроков. В «Сочи» одна проблема: потеря двух ведущих игроков — Родригао и Кассьеры. Плюс не в форме Нобоа, который вторую игру подряд выходит на замену. ЦСКА заслуженно взял свои три очка.

Карраскаль и Медина отлично встроены в игру: забивают, отдают. Используют возможности, которые даёт Федотов. Они становятся лидерами ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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