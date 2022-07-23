Масалитин: не нужно пока петь никаких дифирамбов ЦСКА. Чемпионство? Да нет

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился эмоциями от победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).



«Не скажу, что разгром был по игре. В первом тайме было немного прессинга и у тех, и у других. ЦСКА действовал интереснее за счёт индивидуальных действий Карраскаля и Медины. Проявился коллективный прессинг. Исполнение Медины тоже вызывает изумление. Были ещё подходы у ЦСКА в первом тайме, но чего-то не хватало. Как обычно: либо завершающей передачи, либо завершающего удара.



Во втором тайме — то же самое. Великолепная передача Акинфеева, а Карраскаль хорошо распорядился моментом. Это ошибка вратаря — в данном случае он неудачно сыграл.



Третий гол — все уже были уставшими. Вышел свеженький Яковлев — выкатил на Медину и тот поразил пустые ворота. Когда начинается давление на ЦСКА, то видим много ненужных потерь. При этом многое зависит от центральных. Мухин и Кучаев пока тушуются. Переход из обороны в атаку нужно пока оттачивать. Хотелось бы, чтобы они чувствовали уверенность. Пока идёт становление команды. Чемпионство? Да нет. Какое чемпионство? Сейчас более-менее хорошая команда попадётся… Не нужно пока петь никаких дифирамбов ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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