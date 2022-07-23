Владимир Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА победил «Сочи» с разгромным счётом

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу клуба в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Понимали, что будет непростой матч. Начало складывалось не очень, но начали создавать моменты, забили гол, но соперник, который неслучайно завоевал в прошлом сезоне серебро, задал нам много вопросов. У них был хороший момент, но Игорь мастерски сыграл в этом эпизоде. Во втором тайме понимали, что соперник увеличит давление, поймали их на контратаке с хорошего паса Игоря. Легче не стало, но появились зоны, которыми мы пользовались в быстрых атаках», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
- 23 июля 2022
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